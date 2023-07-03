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"بلومبيرغ": ماسك يتصدر قائمة أغنى 500 شخص على هذا الكوكب

مال وأعمال

Globallookpress Cliff Owen - CNP
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أظهر مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات أن رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تصدر ترتيب أغنى 500 شخص على هذا الكوكب، بثروة قدرها 234 مليار دولار.

ووفقا للإحصاءات الصادرة اليوم الاثنين، ارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 96.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

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وفي المرتبة الثانية، يأتي الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة.

وارتفعت ثروة أغنى 500 شخص في العالم معا بمقدار 852 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

وجاء في التعليق على التصنيف أن "كل عضو من أعضاء مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات قد حصل على 14 مليون دولار في المتوسط ​​يوميا خلال الأشهر الـ6 الماضية".

وتصدر ماسك، ومؤسس ميتا، مارك زوكربيرغ (بزيادة قدرها 58.9 مليار دولار) وجيف بيزوس مؤسس أمازون (47.4 مليار دولار) الترتيب من حيث حجم نمو الثروة.

المصدر: نوفوستي

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