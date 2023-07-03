وزير المالية الروسي يكشف موجودات صندوق الرفاه الوطني

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن حجم احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي بلغ في نهاية يونيو 2023 مستوى 12.3 تريليون روبل، من ضمنها الأصول السائلة 6.446 تريليون روبل.

وقال سيلوانوف، في كلمة ألقاها في لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب: "فيما يتعلق بحجم صندوق الرفاه الوطني فقد كان في 1 يناير 2023 عند 10.435 تريليون روبل، وبحلول 30 يونيو الماضي مستوى 12.290 تريليون روبل".

وتعادل الاحتياطيات (12.290 تريليون روبل) نحو 138 مليار دولار، وبناء على تصريحات الوزير الروسي تكون احتياطيات الصندوق قد ارتفعت منذ بداية العام 2023 بواقع 1.855 تريليون روبل (حوالي 20.8 مليار دولار).

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت بتاريخ 23 يونيو 2023 مستوى 586.9 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

المصدر: RT + برايم