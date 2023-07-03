توقع أرقام قياسية لصادرات روسيا من الحبوب خلال العام الزراعي

قال إدوارد زرنين رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي، إن روسيا تخطت حواجز العقوبات، وأكملت العام الزراعي 2022-2023 مع توقعات أرقام قياسية جديدة في التصدير.

وأشار إلى أن صادرات الحبوب في هذا العام، قد تصل إلى 58-59 مليون طن.

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وأضاف: "نحن نعتبر أن تقييم وزارة الزراعة لإمكانيات التصدير في حدود 55-60 مليون طن. في الوقت الحالي، تجاوزنا بالفعل عتبة 55 مليون طن ونتوقع أن نصل إلى مستوى 58-59 مليون طن. وبالتالي، هناك كل الفرص لتجاوز الرقم القياسي لموسم 2017-2018".

ومن المعروف أن العام الزراعي يبدأ في روسيا في 1 يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

تم في موسم 2022-2023 تسجيل الرقم القياسي لعام 2022 ، وبلغ حجم المحصول في البلاد 157.676 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 104.237 مليون طن من القمح.

وتم تسجيل الرقم الأقصى السابق - 135.539 مليون طن من الحبوب و 86.003 مليون طن من القمح - في عام 2017، وفي ذات الوقت بلغت صادرات الحبوب للعام الزراعي 2017-2018 حدود 52.422 مليون طن منها 40.449 مليون طن القمح.

ويؤكد زرنين أن نتائج الموسم الذي انتهى، كانت أعلى من المتوقع: تمكنت شركات تصدير الحبوب الروسية من تجاوز العديد من حواجز العقوبات الخفية في بداية الموسم والتسلل عبرها و"بفضل إجراءات دبلوماسية الحبوب، استعدنا أحجام الصادرات بحلول الربع الثاني من الموسم، وبنهاية هذا الموسم، أظهرنا بالفعل أرقاما قياسية في الشحنات".

المصدر: نوفوستي