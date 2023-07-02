شركة أمريكية تستثمر في الهيدروجين الأخضر بالمغرب

أعلنت شركة أمريكية مقرها بوسطن، عن عزمها الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بالمغرب.

وقالت شركة "VERDE HYDROGEN" في بيان، إنها وقعت اتفاقية لتطوير وتشغيل مشروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 2 ميغاوات، على أن يكتمل في أوائل العام المقبل.

وينتج الهيدروجين الأخضر من الماء، من خلال عملية التحليل الكهربائي لفصل جزيئات الهيدروجين فيه عن جزيئات الأوكسجين، باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة، عوضا عن الوقود الأحفوري.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان، إن تنفيذ هذا المشروع يشكل تطورا كبيرا لسوق الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا، كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف ماكرون، قائلا "أنا واثق من أن فريق الشركة سينجح في الوفاء بجميع الالتزامات، وسيكون هذا المشروع الأول ضمن العديد من الآليات الأخرى التي سننجزها في هذه المنطقة والتي ستلعب دورا حاسما في تطوير اقتصاد الهيدروجين".

ويعتبر المغرب، وفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council) من الدول الست في العالم، التي تمتلك إمكانيات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهلها للاستحواذ على 4 بالمئة من الطلب العالمي بحلول عام 2030.

وتعود إمكانيات المغرب فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى ما يتوفر عليه من طاقة شمسية وريحية، فضلا عن أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على إنتاج هذه الطاقة النظيفة انطلاقا من تحلية مياه البحر بالاستعانة بمصادر طاقة متجددة.

ويستطيع المغرب وفقا لخطته لعام 2021، إنتاج حوالي 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بالاعتماد على إمكانياته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما سيسرع من تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة.

ويسعى المغرب لتقديم عرض للمستثمرين العالميين لبدء مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث وجه الملك المغربي، محمد السادس، تعليماته إلى الحكومة، نهاية العام الماضي لتحيين الخطة الوطنية لتشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر من جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وصولا إلى مخطط للبنى التحتية الضرورية.

المصدر: هسبريس"