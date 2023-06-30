ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وبيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.17% إلى 74.64 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.07% إلى 69.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو 2023، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين.

وأمس عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 74.34 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي إلى 69.86 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ