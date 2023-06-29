بوتين: لا توجد لدينا رفوف فارغة في محلاتنا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن عقوبات الغرب التي فرضت على روسيا أثبتت فشلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمستهلك العادي، وكدليل على ذلك أشار إلى أن الرفوف بالمحلات ليست فارغة.

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وقال بوتين، اليوم الخميس في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أفكار قوية لوقت جديد" المنعقد في العاصمة الروسية: "لا توجد رفوف فارغة في المتاجر في روسيا، على الرغم من أن (المسؤولين في الغرب) في عدد من البلدان كانوا يأملون ذلك".

وأشار إلى أن السوق الروسية لم تنهار بسبب العقوبات الغربية وانسحاب شركات غربية منها، ما يعد مؤشرا على نجاح الشركات الوطنية في ملئ الفراغ الذي أحدثه خروج الشركات الغربية.

وقال: "على مدار السنوات السبع الماضية، تم تقليص فترة الحصول على شهادات حماية العلامات التجارية إلى 4 أشهر. (يستغرق الأمر 14 شهرا في الولايات المتحدة، 11 شهرا في اليابان، وعامين في الصين)".

وأضاف: "من الضروري أن يتعلم رواد الأعمال في روسيا تحقيق أرباح إضافية من العلامات التجارية. بسبب رحيل الشركات الغربية، لم ينهار العالم، بل توسعت فرص رجال الأعمال الروس عدة أضعاف".

ودعا إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتقليص الاعتماد على البضائع والسلع المستوردة، وقال: "يجب القيام بكل شيء حتى لا يكون الأساس هو البضائع المستوردة، ولكن الأساس يجب أن يكون للسلع المحلية".

ولفت الرئيس بوتين إلى أن روسيا تحتاج إلى سياسة مستهدفة للترويج للعلامات التجارية المحلية، داعيا كل مقاطعة وإقليم في البلاد إلى إطلاق سياسة مثل هذه.

ولفت إلى أن قوة روسيا تكمن في مجتمع مدني قوي ومسؤول ومن الضروري وضع معايير عالية للدعم الاجتماعي.

المصدر: RT + نوفوستي