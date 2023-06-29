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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الفائدة

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الفائدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في اقتصادات مثل الولايات المتحدة إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 69.55 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 74 دولارا للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وبذلك تكون عقود الذهب الأسود قد تخلت عن مكاسب الجلسة الماضية، وأغلق الخام الأمريكي أمس التعاملات على ارتفاع بنسبة 2.8% إلى  69.65 دولار للبرميل، في حين صعد خام "برنت"  إلى 74.03 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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