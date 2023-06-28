المركزي الروسي يلمح لإجراء سيدعم الروبل

ألمح نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين، إلى أن البنك قد يرفع سعر الفائدة الأساس خلال اجتماع مجلس إدارته القادم في الـ21 من يوليو المقبل.

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وأضاف أن السبب وراء ذلك يعود لمخاطر مرتبطة بالتضخم، وقال: "نظرا لأن معدل 7.5% خلال الفترة الماضية كان متوافقا مع تقديراتنا لما هو مطلوب لتحقيق الاستقرار في مؤشر التضخم عند 4%، لكننا الآن نرى أن ميزان المخاطر يرجح لصالح التضخم".

ويؤكد الخبراء أن رفع المركزي الفائدة سيدعم العملة الروسية، لكن ذلك يعتمد بشكل أساسي على حجم الزيادة.

وفي اجتماع المركزي الروسي في أبريل الماضي، أبقى البنك على سعر الفائدة عند مستواه 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

المصدر: RT + تاس