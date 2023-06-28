تركيا.. الاحتياطيات الدولية تسجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخها

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي سجلت أكبر زيادة أسبوعية في تاريخها بواقع 8.5 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

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وجاء ذلك في تغريدة، أمس الثلاثاء، بشأن تمديد الإعفاء الضريبي على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف. ولفت شيمشك إلى أن "العودة للسياسات العقلانية ستتواصل تدريجيا".

وأشار إلى تسريع الجهود بغية تأمين موارد خارجية إضافية لتركيا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات بشكل أكبر.

كما لفت إلى أنهم سيواصلون جعل الأدوات المقومة بالليرة التركية جذابة، وذكر أنه تقرر في هذا الإطار تمديد الدعم المتعلق بضريبة الاستقطاع على الودائع المحمية حتى نهاية العام الجاري (تمديد الإعفاء من هذه الضريبة).

المصدر: الأناضول