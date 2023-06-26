الليرة التركية تواصل هبوطها إلى قاع جديد

واصلت العملة التركية تراجعها اليوم الاثنين ولامست مستوى 26 ليرة للدولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية متدنية تاريخية.

وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.60% إلى 25.8911 ليرة، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 25.97 ليرة للدولار، وهوأدنى مستوى تسجله العملة التركية في تاريخيها.

وتشهد العملة التركية تراجعا منذ الخميس الماضي وذلك بعد قرر المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وللمرة الأولى في أكثر من عامين تم رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%، والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض 40%.

المصدر: RT + بلومبرغ