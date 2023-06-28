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الذهب الأسود يواصل ارتفاعه

مال وأعمال

الذهب الأسود يواصل ارتفاعه
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.34% إلى 67.93 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.30% إلى 72.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أغلقت عقود الذهب الأسود في المنطقة الخضراء، حيث أنهى خام "برنت" التعاملات عند 74.18 دولار للبرميل، فيما أغلق الخام الأمريكي 69.37 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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