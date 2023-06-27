بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

عوض مؤشرا بورصة موسكو اليوم الثلاثاء جزءا من الخسائر التي مني بهما أمس الاثنين على خلفية محاولة "فاغنر" التمرد المسلح مؤخرا.

بحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.52% إلى 2770.99 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.45% إلى 1025.49 نقطة، بحسب بيانات بورصة موسكو.

في بداية تداولات أمس الاثنين (26 يونيو 2023) ارتفع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 وتجاوز في مرحلة ما 87 روبل، كلك صعد اليورو واليوان إلى 95 و12 روبل على التوالي وذلك لأول مرة في شهرين.

كما تراجع مؤشرا بورصة موسكو، وعقب ذلك تمكنت البورصة والعملة الروسيتين من تعويض معظم خسائر الاثنين، وعزا خبراء التراجع إلى الأحداث التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع، حيث تم استغلال العامل النفسي من قبل المضاربين.

المصدر: RT