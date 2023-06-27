 
مباشر

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkzr

عوض مؤشرا بورصة موسكو اليوم الثلاثاء جزءا من الخسائر التي مني بهما أمس الاثنين على خلفية محاولة "فاغنر" التمرد المسلح مؤخرا.

بحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.52% إلى 2770.99 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.45% إلى 1025.49 نقطة، بحسب بيانات بورصة موسكو.

في بداية تداولات أمس الاثنين (26 يونيو 2023) ارتفع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 وتجاوز في مرحلة ما 87 روبل، كلك صعد اليورو واليوان إلى 95 و12 روبل على التوالي وذلك لأول مرة في شهرين.

كما تراجع مؤشرا بورصة موسكو، وعقب ذلك تمكنت البورصة والعملة الروسيتين من تعويض معظم خسائر الاثنين، وعزا خبراء التراجع إلى الأحداث التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع، حيث تم استغلال العامل النفسي من قبل المضاربين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف