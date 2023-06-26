ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجع سجلته الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 69.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.08% إلى 73.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". وقبل ذلك تم تداول عقود الخام فوق مستوى 74 دولارا للبرميل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن خبراء فإن الأحداث المرتبطة بروسيا تسببت في قفزة لفترة قصيرة في أسعار الخام في ظل مخاوف المستثمرين حول الإمدادات، لكن بعد ذلك نمو الأسعار أكثر اعتدالا.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ