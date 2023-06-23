بيانات تكشف انخفاض اقتصاد منطقة اليورو

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو 2023 ولامس الصفر، متأثرا بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة.

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وانخفض مؤشر مديري الشراء المحتسب على أساس استطلاعات الشركات إلى 50.3 في يونيو 2023، بعدما كان 52.8 في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر "ما يشير إلى تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في المنطقة" على ما أوضحت "ستاندرد أند بورز".

ويشير رقم أعلى من 50 نقطة إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.

وسجلت فرنسا أضعف أداء في منطقة اليورو في يونيو 2023 مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير 2021، في المقابل، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في ألمانيا جامدا.

وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز" إن المسح يكشف "عودة ظروف اقتصادية سيئة" في أوروبا "بعد انتعاش قصير للاقتصاد لوحظ في الأشهر الأخيرة".

وقالت المجموعة إن المخاوف بين الشركات في منطقة العملة الموحدة آخذة في الارتفاع. وأضافت "شهد يونيو زيادة في المخاوف بشأن نمو الطلب، خصوصا تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج عن ذلك من احتمالات حدوث ركود في كل من الأسواق المحلية وغيرها".

إلا أن هناك شيئا إيجابيا في هذا المشهد القاتم وهو "تباطؤ ملحوظ في الضغوط التضخمية" وفق "ستاندرد أند بورز"، لكن اقتصاديين قالوا إن بيانات مؤشر مديري الشراء لن تجعل البنك المركزي الأوروبي يعيد النظر في رفع أسعار الفائدة.

المصدر: أ ف ب