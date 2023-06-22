"موانئ أبوظبي" تفوز بعقد ضخم في باكستان

أعلنت مجموعة "موانئ أبوظبي" عن توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاما مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية المشرفة على إدارة العمليات في الميناء.

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وسيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة كحيل تيرمينالز، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، لإدارة وتشغيل وتطوير "بوابة كراتشي المحدودة" التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.

وسيخصص المشروع المشترك استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة، ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026.

وتشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات. وبموجب هذه الاستثمارات، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة "بوست باناماكس" التي تصل سعتها إلى 8,500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750,000 إلى 1 مليون حاوية نمطية سنوياً، وستؤدي أنشطة التوسع والتطوير إلى تعزيز مكانة المحطة وميناء كراتشي كلاعب رئيسي في القطاع البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تجري جميع معاملاتها بالدولار وبالتالي فهي غير معرضة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية. وقد نجحت المحطة في تحقيق إيرادات سنوية بلغت نحو 55 مليون دولار وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 30 مليون دولار سنويًا.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية في أعقاب توقيع الطرفين في مايو من العام الجاري لمذكرة تفاهم تعكس رؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية، وتعزيز التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لتأسيس إطار عمل للتعاون في تعزيز البنية التحتية للنقل، تسهيل وتطوير عمليات نقل البضائع، تقليص نفقات الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية ميناء كراتشي، إضافة إلى التعاون في مشاريع أخرى ذات الاهتمام المشترك. وبموجب هذه المذكرات، ستقوم المجموعة بتقديم خبراتها الفنية والمشورة والدعم لحكومة باكستان في تخطيط وتصميم وتطبيق مشاريع البنى التحتية للتجارة والجمارك واللوجستيات في باكستان.

المصدر: وام