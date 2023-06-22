البنك الدولي يعلن عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بأكثر من 1.75 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن تقديمه مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة تفوق 1.75 مليار دولار.

وذكر بيان للبنك الدولي أنه سيتم إصدار 500 مليون دولار كقرض مضمون من قبل المملكة المتحدة، كما سيتم تقديم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة و15 مليون دولار من فنلندا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، إن الشركاء الدوليين سيقدمون لأوكرانيا 115 مليار دولار كدعم طويل الأجل لإعادة الإعمار.

المصدر: نوفوستي