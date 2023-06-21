السعودية تحقق المرتبة الثالثة على مستوى دول العشرين في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية

حققت السعودية المرتبة الثالثة على مستوى دول "العشرين" في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، وفق معهد التنمية الإدارية (IMD).

وحسب صحيفة "عكاظ"، واصلت السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023، إذ قفزت سبع مراتب عن مركزها الذي حققته عام 2022.

وأوضح تقرير المعهد أن السعودية حققت المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، فضلا عن مؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثة في مؤشر السوق المالية وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.

وحققت السعودية المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس المركز الذي حققته في مؤشر رأس المال الجريء الذي تفوقت فيه على الهند والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين.

أما في مؤشر السوق المالية (نسبة التغيير في المؤشر)، فقد جاءت السعودية في المركز الخامس متفوقة على الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة، حسب ما نقلت "عكاظ".

وأشار التقرير، على مستوى الدول العربية، إلى أن ترتيب السعودية ارتفع هذا العام في ستة مؤشرات، فيما حافظت على ترتيبها في اثنين، في الوقت الذي احتلت المملكة المركز الأول في تسعة مؤشرات من أصل 12 مؤشرا ضمن الدول العربية المشاركة في التقرير، والمركز الثاني في مؤشر واحد، والثالث والرابع في المؤشرين الباقيين تواليا.

المصدر: "عكاظ"