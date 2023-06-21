لدينا 21 من أصل 30 مادة نحتاجها.. أوروبا تنظر إلى أوكرانيا كبديل لروسيا في توريد المواد الخام الهامة

أشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس شيفكوفيتش إلى أن لدى كييف 21 من أصل 30 مادة مطلوبة للاتحاد الأوروبي، ما يعني إمكانية أن تحل محل روسيا في توريد المواد الخام المهمة.

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جاء ذلك في تصريح لشيفكوفيتش الذي يشغل كذلك منصب المفوض الأوروبي لشؤون التنسيق بين الدول والتنبؤ، نقلا عن Politico اليوم الأربعاء، حيث تابع: "إذا نظرنا إلى المواد الخام المهمة، فإن لدى أوكرانيا 21 مادة من أصل 30 مادة يحتاجها الاتحاد الأوروبي من روسيا، ويمكنها أن تحل تماما محل الإمدادات الروسية من المواد الخام المهمة التي تحتاجها أوروبا".

كذلك يعتقد شيفكوفيتش أن بإمكان أوكرانيا أن تصبح مركزا رئيسيا لتخزين الطاقة، وفقا لما نقلته الصحيفة، حيث تابع المسؤول للصحيفة: "إن لدى أوكرانيا أكبر منشآت لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا، زهاء 33 مليار متر مكعب، مباشرة على الحدود مع سلوفاكيا. والإمكانيات هناك هائلة". كذلك شدد شيفكوفيتش على أن الهيدروجين "يمكن أن يكون من الأصول الاستراتيجية الهامة للغاية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس