هنغاريا وصربيا توقعان اتفاقية حول تجارة الغاز ومذكرة حول بناء خط أنابيب نفط

وقعت سلطات صربيا وهنغاريا على مذكرة تفاهم حول إنشاء خط أنابيب نفطي، ومن المتوقع أن يتم ربطه على الأراضي الهنغارية مع خط نقل النفط "دروجبا" القادم من روسيا.

اليوم الثلاثاء ينعقد في قرية باليتش الواقعة على الأراضي الصربية بالقرب من الحدود الهنغارية اجتماع للمجلس الاستراتيجي للتعاون بين صربيا وهنغاريا. ويحضره رئيسا الدولتين ألكسندر فوتشيتش وكاتالينا نوفاك، بالإضافة إلى رئيسي الوزراء آنا برنابيتش وفيكتور أوربان وبعض الوزراء. ووقع على المذكرة وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو ووزير الطاقة الصربي دوبراسكا دجيدوفيتش.

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في نوفمبر 2022 أكد فوتشيتش على خطة بناء فرع من خط دروجبا، الذي يمر عبر أراضي هنغاريا.

وخلال الاجتماع المذكور أعلاه، وقع الطرفان، اتفاقية حول تأسيس مؤسسة Serbhungas المشتركة لتجارة الغاز، وخاصة في السوق الصربية.

يوم أمس، أصدرت الحكومة الصربية موافقة أولية على تسجيل شركة Serbhungas لتجارة الغاز في السوق الصربية.

حاليا، أكبر مورد للغاز الطبيعي لهنغاريا والوحيد لصربيا هو شركة غازبروم الروسية. في الخريف، من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى صربيا ثم إلى هنغاريا من محطات في اليونان عبر بلغاريا.

المصدر: نوفوستي