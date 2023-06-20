"علم الرينبو على الجامع" جدل في مصر حول تصميم العملة الجديدة.. وفيديو يكشف الحقيقة!

أثار الإعلامي المصري عمرو أديب، الجدل حول حديثه عن إرسال البنك المركزي المصري، فيديو له بشأن الورقة المتداولة لفئة "العشرين جنيه الجديدة" المقرر طرحها في عيد الأضحى.

وأضاف أن الورقة التي تظهر في فيديو البنك المركزي، ليست نفس الورقة المتداولة على مواقع الإنترنت، معقبة: "مش نفس الورقة، مفيش عليها علم الرينبو".

وقال أديب مساء الإثنين، قائلا إن "العلامة المائية الموجودة على الـ20 جنيه قريبة الشبه من علم المثلية"، مضيفا: "شكلها مش مريحني".

وأوضح: "اللي مضايقني أكتر إن العلامة المائية على الجامع، جايز هي دي العلامة اللي بيتم استخدامها، ماشي، بس ما تبقاش على الجامع، دي عملة بلدي، وده جامع بلدي".

وتابع: "لو كان الشكل المتداول للعشرين جنيه البلاستيكية صحيح، يا ريت نتدارك الأمر، أو على الأقل نشيل العلامة المائية من على الجامع، أو اطلع وقول إن هذا الأمر غير موجود".

وأعرب أديب عن تشككه في صحة الشكل المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة، قائلا: "عندي شك كبير فيها لأنها بإمضاء طارق عامر، أو ده إمضاء قديم، ولا الورق بينزل عادي بإمضاء قديم، أنا معرفش".

المصدر: وسائل إعلام مصرية