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تغطية رواتب المسؤولين الحكوميين والمعلمين.. البنك الدولي يقرض أوكرانيا 63 مليون دولار

مال وأعمال

تغطية رواتب المسؤولين الحكوميين والمعلمين.. البنك الدولي يقرض أوكرانيا 63 مليون دولار
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن البنك الدولي حول إليها قرضا بقيمة 63 مليون دولار مخصصة لتغطية رواتب للمعلمين والمسؤولين الحكوميين.

وأكدت المالية الأوكرانية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن تحويل الأموال تم في إطار برنامج "دعم نفقات الدولة من أجل ضمان استقرار إدارة الدولة في أوكرانيا".

وأشارت المالية إلى أن موعد السداد يبلغ 10 سنوات مع سريان تسهيلات لمدة 4 سنوات.

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وستخصص الأموال لدفع رواتب الموظفين في أجهزة الدولة وكوادر التعليم لشهري فبراير ومارس لعام 2023، فيما يُذكر أن ميزانية أوكرانيا لعام 2023 تواجه عجزا قدره 38 مليار دولار، حيث طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الدول الغربية تغطيته من خلال المساعدات المالية.

المصدر: تاس

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