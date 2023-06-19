مصر تعلن عن تعاون كبير مع الجزائر (صور)

أعلنت الحكومة المصرية عن عقد مباحثات بين مصر والجزائر، لإنشاء كابلين بحريين جديدين للربط بينهما، حيث يدخلان الخدمة بحلول 2025.

ووفقا لبيان الحكومة المصرية يصل إجمالي الكابلات التي تربط بين البلدين بعد إنشاء الكابلين الجديدين إلى 4 كابلات بحرية، كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة مشيدة بتجربة الجزائر فى هذا المجال.

وعقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري، كريم تريكي، لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض آليات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين مصر والجزائر فى المجالات ذات الصلة، فضلا عن تسليط الضوء على أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، التى تشمل تنظيم قطاع الاتصالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والبريد وبناء القدرات والابتكار وريادة الأعمال وتشجيع شراكات الأعمال.

وترأس الوزيران أيضا اجتماعا موسعا بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين، حيث تناول الاجتماع استعراض إستراتيجية "مصر الرقمية"، والمشروعات الإستراتيجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية، طرحت مناقشات موسعة حول سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات فى عدد من المجالات المتعلقة بالخدمات البريدية، والبنية التحتية الرقمية، وتنظيم الاتصالات، وصناعة مراكز البيانات، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير المصري على عمق وتميز العلاقات المصرية الجزائرية وتعدد مجالاتها، مشيرا إلى أن ملفات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ثرية ومتعددة، حيث تم الاتفاق على العمل لجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمة القطاعات التى تشهد نموا بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال فتح آفاق للتعاون فى مجالات البريد، والشبكة التحتية المعلوماتية وتبادل الرؤى حول قصص النجاح فى المجهودات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن جذب استثمارات فى مراكز البيانات وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والاتصالات الدولية بين البلدين.

وأوضح الوزير الجزائري أن مصر والجزائر تتشاركان فى التاريخ، كما تتقاسمان الطموحات المستقبلية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار فى قطاع التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على أهمية المزج بين عراقة المؤسسات المقدمة لخدمات البريد والحداثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، كما نوه بالتنسيق المستمر بين مصر والجزائر فى مختلف المحافل الدولية، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمة مصالح شعوب المنطقة وتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة.

المصدر: RT