قطر تتفاوض مع الحكومة المصرية حول مشروع سياحي كبير

دخل جهاز قطر للاستثمار في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين بجهاز قطر للاستثمار، اطعلوا على المخطط العام للمشروع، وأبدوا إعجابهم الشديد بموقعه ومكوناته، مؤكدين أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار في القطاع السياحي والفنادق في مصر، سواء القائمة، أو التي سيتم تدشينها.

وأوضح المصدر، أن الجانب القطري يرغب في الدخول لضخ استثمارات جديدة في إنشاءات الفنادق، حيث تمت الموافقة من الجانب الحكومي على إسناد عمليات تشغيلها بعد إنشائها إلى شركات عالمية مثل شركة ماريوت، وأكور وروتانا.

ووفقا للمخطط الرئيسي للمشروع، سيقام على نحو 10 ملايين م2، تطل على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، مما يؤهل المشروع ليكون وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام.

وحسب ما تضمنه المخطط العام للمشروع، سيتم إنشاء 10 آلاف و250 غرفة فندقية و3 آلاف و975 غرفة فندقية، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وحسب الدراسات الموضوعة المشروع، فإنه سيستقطب حتى 3 ملايين سائح لزيارته سنويا.

ويضم مشروع العلمين ريفيرا، مناطق متنوعة ومتعددة الأغراض منها منطقة المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن أخرى لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ والجولف، ومحلات المطاعم والتجزئة، كما ستتم إضافة خدمات جديدة تقدم بمدينة العلمين وهي إنشاء مدينة طبية على مستوى عالمي فضلا عن مركز استشفاء.

المصدر: القاهرة 24