الحكومة المصرية تكشف حجم استثمارات قطر في مصر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر، عن حجم الاستثمارات القطرية على أرض مصر، حيث يقوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأول زيارة إلى قطر.

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وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، وذلك من خلال العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.

وحول تطور العلاقات المصرية القطرية، التي تأتي في ضوء زيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على حجم تطور العلاقات المصرية القطرية، إذ تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/ 2022، كما بلغت استثمارات قطر في مصر خلال 2021/ 2022 نحو 518.7 مليون دولار، مقارنة بـ 507.9 مليون دولار خلال 2020/ 2021.

وأوضحت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، أن أهم الشركات القطرية العاملة في مصر، بنك قطر الوطني في قطاع الخدمات المالية، وشركة الديار العقارية في قطاع العقارات، وشركة قطر للطاقة في قطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن عدد المصريين الموجودين بدولة قطر بلغ نحو 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، وتعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر الأثاث والآلات والأجهزة الكهربائية.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في زيارة على رأس وفد رسمي الوزراء ورجال الأعمال إلى دولة قطر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة بين مصر وقطر.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات بحث تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتوسيع وتنويع التعاون القائم بين القاهرة والدوحة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

المصدر: RT