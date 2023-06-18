غلازييف: فكرة إنشاء عملة فوق وطنية على منصة بريكس واعدة وفريدة

قال سيرغي غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، إن إنشاء عملة فوق وطنية على منصة بريكس، يعتبر فكرة واعدة وفريدة من نوعها وبطبيعتها

في وقت سابق، جرت الإشارة إلى أن دول بريكس، تعمل في مجال صياغة شكل جديد من العملة، وقد تقدم أفكارا لتطويرها في قمة المجموعة هذا العام في جنوب إفريقيا.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير، في حديث له على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " الفكرة تتلخص في إنشاء نظام لعلاقات مالية مبدئية جديدة على أساس اتفاقية دولية. حتى الآن لم يحدث هذا في العالم. العملة الوحيدة فوق الوطنية التي تستند إلى معاهدة هي اليورو. لكن في هذه الحالة يجري الحديث عن نظام مفتوح حيث يمكن لأي دولة الانضمام إليه، وفي هذا النظام سيتم وضع قاعدة قانونية لآلية استخدام هذه العملة في التسويات الدولية... هذه فكرة واعدة للغاية".

وأشار الوزير إلى وجود تجربة مماثلة سابقة - الروبل القابل للتحويل، والذي تم استخدامه في إطار مجلس التعاضد الاقتصادي.

وقال: "ولكن الآن، في إطار بريكس يجري الحديث عن نموذج لعملة دولية رقيمة الشكل، من شأنها أن تستند إلى سلة من العملات الوطنية للدول المشاركة المهتمة بهذا النظام".

ووفقا له، يجب حاليا على دول بريكس، إنشاء مجموعة خبراء دولية لتبدأ في تصميم وتطوير نموذج العملة الجديدة.

المصدر: نوفوستي