قرار من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات

تبحث الهند اقتراحا لمقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان للقاهرة بمليارات الدولارات.

ومن المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة، حيث سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية الهندية، كما يجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي في تصريح لرويترز: "إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند"، مضيفا: "أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة".

وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث كانت خبرة الهند في مجال الطاقة الشمسية مفيدة، وتجلى ذلك بوضوح من خلال الشراكة المصرية الهندية في إنشاء مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد الآن أكبر مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، شهد التعاون بين البلدين طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد سفير الهند بالقاهرة أن حجم التجارة البينية وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 75% في 2021 - 2022، إذ بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي واستمرت في النمو أيضا في 2022 - 2023.

وقال سفير الهند بالقاهرة إن حوالي 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار أمريكي في قطاعات عدة من بينها الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر بصفة عامة فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38 ألف مصري.

وكشف السفير عن أن هناك العديد من هذه الشركات تخطط لتوسيع استثماراتها بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي في مصر، كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتماما بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، وقال إن ثلاث شركات هندية رائدة وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي.

واستعرض السفير الجهود التي تقوم بها السفارة بالقاهرة بهدف تعزيز التجارة، حيث قامت بتنشيط الآليات المؤسسية وعقدت اجتماعات الدورة الخامسة "للجنة التجارية الهندية المصرية المشتركة" والدورة الخامسة "لمجلس الأعمال المشترك" في يوليو 2022، ونتيجة لهذه الجهود، شارك أكثر من 14 وفدا تجاريا يمثلون حوالي 600 شركة هندية بزيارة مصر منذ منتصف عام 2021.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، حيث يحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين الدولتين.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري