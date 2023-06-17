ما هو مفتاح استقرار سوق الطاقة العالمي؟.. وزير الطاقة الروسي يجيب

صرح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، بأن روسيا تولي اهتماما لتطوير قطاعي الرياح والطاقة الشمسية، وبأن بلاده تعمل على تنفيذ مشاريع تجارية عديدة في روسيا.

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وقال الوزير في مقابلة لـRT ضمن برنامج نيوزميكر جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي، إن التوازن بين الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية مفتاح الاستقرار في قطاع الطاقة.

ودعا وزير الطاقة الروسي إلى عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد في سوق الطاقة، مشيرا إلى أن بلاده لديها علاقة جيدة مع الإمارات ودول "أوبك" و"أوبك+".

يمكن متابعة الحلقة كاملة من خلال الرابط: الطاقة الروسية.. إمكانات تتجاوز عقبات الغرب

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT