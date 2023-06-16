روسيا وكازاخستان تمددان اتفاق ترانزيت النفط الروسي عبر الأراضي الكازاخية

أعلنت وزارة الطاقة الروسية تمديد روسيا وكازاخستان اتفاق ترانزيت النفط الروسي عبر الأراضي الكازاخية حتى عام 2033، على أن تتم زيادة القدرة التمريرية إلى 10 ملايين طن سنويا.

وكتبت وزارة الطاقة الروسية عبر تليغرام: "تجري روسيا وكازاخستان تعاونا ناجحا ومثمرا في قطاع الطاقة، وخلال الاجتماع مع الزملاء الكازاخ، تقرر تمديد الاتفاقات الحكومية لنقل النفط الروسي عبر كازاخستان بزيادة تصل إلى 10 ملايين طن سنويا".

وخلال الاجتماع بين وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف ونظيره الكازاخي المصادم ساتكالييف، بحث الجانبان التعاون في الطاقة الكهربائية، بمشاركة الشركات الروسية.

وقال الوزير الروسي: "نحن على استعداد لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال بناء وتحديث منشآت الطاقة، وإدخال التقنيات الرقمية للتحكم في التيار، حيث تمتلك روسيا الخبرات والتقنيات اللازمة لذلك".

المصدر: تاس