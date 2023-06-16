"هسبريس": أربع دول إفريقية جديدة تنضم لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن أربع دول إفريقية وقعت مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز بينهما، ليصبح إجمالي البلدان المنخرطة في المشروع عشر دول.

وحسب ما أورده الموقع فقد جرى التوقيع، اليوم الجمعة، بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بلاغوس بنيجيريا بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرا.

وأوضح أن البلاغ الصادر عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ذكر إن "الدول الموقعة على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا والبنين وهي تتمة للمذكرات الموقعة مع مجموعة إيكواس وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا، العام الماضي".

وأضاف أن "التوقيع على المذكرات الجديدة تم على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي حضره ممثلون عن المجموعة الاقتصادية إيكواس وجميع الدول المعنية بما في ذلك: نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا، وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب".

يذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب عام 2016 تم في أبوجا، برئاسة الملك المغربي محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، وينتظر أن يتم حسم قرار الاستثمار النهائي بخصوصه خلال العام الجاري، لينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.

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المصدر: "هسبريس"