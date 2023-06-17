من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. مسؤول روسي يوجه دعوة للمستثمرين الأجانب

حدد وزير الاستثمار في سخالين الروسية فاسيلي غروديف، المجالات الواعدة للاستثمار وللمستثمرين الأجانب في مقاطعة سخالين الروسية.

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وقال الوزير في مقابلة لـRT جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي: "يعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات الاقتصادية لإقليمنا، وأقصد قطاع الطاقة لأنه شامل لجميع النواحي، وندعو شركاءنا العرب للمشاركة في هذا القطاع انطلاقا من النفط وانتهاء بالطاقة الخضراء، حيث أن الرياح تعد من أحد الموارد التي تتميز بها أقاليم الجزر وبفضلها يتم توليد الطاقة الخضراء، وكذلك مشتقاتها كالهيدروجين".

وعن المشاريع الواعدة الأخرى للاستثمار، قال المسؤول الروسي: "مشاريع مرتبطة بالقطاعات التقليدية لإقليمنا، كصيد، وتربية، ومعالجة الثروة السمكية والأحياء المائية، والمشاريع المتعلقة بمعالجة الهيدروكربونات، إذ كما تعلمون فإن التقنيات الحديثة تسمح بإنتاج وقود سائل من الفحم، بما في ذلك وقود سائل للطائرات من متكثف الغاز، وكذلك مشاريع الطاقة الخضراء، ومشاريع في السياحة، حيث أن معدل نمونا في هذا المجال يقدر بـ20%-30% سنويا، لذلك هذا المجال يعد مهما والدول العربية التي تمتلك بنية تحتية قوية في مجال السياحة تمثل اهتماما بالنسبة لنا، من خلال سفري للعديد من دول العالم أعلم أنني لو نزلت في فندق، فلنقل في لندن، وكان الكادر الإداري فيه عربيا فمستوى الخدمة في هذا الفندق سيكون عاليا".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT