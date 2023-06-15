مصر تستعد لعمليات تنقيب ضخمة

تخطط وزارة البترول المصرية لطرح مزايدتين جديدتين من أجل التنقيب عن النفط والغاز بـ16 منطقة في جنوب مصر والبحر الأحمر قبل نهاية 2023.

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تأتي المزايدتان الجديدتان في إطار الخطة التي بدأتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، من خلال طرح المزايدات أمام شركات النفط العالمية عبر بوابة الاستكشاف والإنتاج.

وتتواصل أعمال التنقيب عن النفط والغاز بمنطقة البحر الأحمر، إذ انتهت الدولة خلال العام الماضي من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة 6 آلاف و983 كيلومترا مربعا، بتكلفة 60 مليون دولار.

تأتي المزايدات الجديدة استكمالا لبرنامج الاستكشاف الذي تنفذه وزارة البترول عبر شركاتها الوطنية، إذ طرحت خلال المدة الماضية 4 مزايدات تمت ترسية اثنتين منها.

ومدد قطاع النفط في وقت سابق من العام الجاري موعد إغلاق مزايدتين طرحتا في ديسمبر الأول 2022، ومارس الماضي، للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، وتنمية حقول النفط المتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، حتى منتصف يوليو المقبل، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.

وخلال 2022، أعلن قطاع النفط المصري نتائج مزايدتين للبحث عن النفط والغاز، طرحتهما هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، إذ تمت ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على شركات عالمية، باستثمارات حدّها الأدنى 250 مليون دولار، لحفر 33 بئرا.

كما أغلقت المزايدة العالمية المحدودة للبحث عن الغاز بمنطقة شمال كينج مريوط البحرية، وأسندت لشركة النفط البريطانية بي بي، باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار، ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.

المصدر: منصة طاقة