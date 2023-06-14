ماذا ينتظر سوق العملات الرقمية؟

رسم الرئيس التنفيذي لـInnotech Group الروسية دميتري خاريتونف، مستقبلا مشرقا لقطاع العملات الرقمية بالعالم، على الرغم من تراجعها مؤخرا في ظل تشديد الرقابة بالقطاع.

وقال خاريتونف، الذي يقود شركة تنشط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، في مقابلة لـRT جرت على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن قطاع العملات الرقمية يتطور بديناميكية وسيواصل التطور، وكدليل على ذلك أشار إلى ازدهار هذا القطاع في الصين.

ولفت الخبير إلى استخدام العملات الرقمية في تمويل مشاريع اقتصادية، وتحدث عن فرصة واعدة للشركات من الشرق الأوسط التي تنشط في تكنولوجيا المعلومات في السوق الروسية، ولاسيما بعد انسحاب الشركات الغربية من روسيا.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT