المدير العام لهيئة المنطقة الحرة الفجيرة: ثمة فرص كثيرة لتعزيز الاستثمار في روسيا (فيديو)

قال المدير العام لهيئة المنطقة الحرة الفجيرة، شريف حبيب العوضي، في مقابلة مع قناة "RT"، إن روسيا دولة مؤثرة ولديها مقومات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا والعلوم والصناعة والسياحة.

وأضاف المدير العام لهيئة المنطقة الحرة الفجيرة، الذي يشارك رفقة وفد إماراتي في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، أن هناك فرصا كثيرة لمزيد من تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات مع روسيا، لا سيما منها المجالين السياحي والتجاري.

وأوضح أنه تم التطرق خلال تنظيم ورشة عمل بمشاركة الوفدين الإماراتي والروسي، إلى دور المناطق الحرة والمناطق الصناعية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في روسيا، وكذلك أهمية النموذج الإماراتي الذي انطلق في منتصف الثمانينات.

بالإضافة إلى ذلك أشار العوضي إلى أنه تمت مناقشة مجموعة أفكار كالمنظومة الإماراتية الخاصة بالبنية التحتية، والمنظومة التشريعية لتقديم أفضل فرص استثمارية ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن الوفدين بحثا تطوير العمل المشترك بين روسيا والإمارات، مؤكدا التقارب بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: RT