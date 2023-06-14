بمشاركة مميزة للإمارات.. انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صور)

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، وبشكل خاص الإمارات التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

إقرأ المزيد

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

من جهتها، أكدت مؤسسة "روس كونغرس"، الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية، أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الدولي.

ومشاركة الإمارات هذا العام تأتي بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2022، وقطر في العام 2021. وفي العام 2022، شهد المنتدى إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 691 اتفاقية.

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT