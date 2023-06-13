دراسة: ثلث البريطانيين يعتقدون أن الأزمة الاقتصادية من صنع السلطات

كشفت دراسة جديدة أجرتها King’s College London أن ثلثي سكان المملكة المتحدة يعتقدون أن تكلفة المعيشة القياسية في البلاد هي جزء من مؤامرة حكومية للسيطرة على السكان.

وبحسب الدراسة يعتقد 33% من البريطانيين أن ارتفاع تكاليف المعيشة ليس سوى "مؤامرة حكومية للسيطرة على الجمهور"، في الوقت الذي يقتنع 35% من السكان بأن الحكومة ستستخدم العملات الرقمية للسيطرة على أموال المواطنين والحد من حريتهم.

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ويعتقد 31% ممن شملهم الاستطلاع أن جائحة فيروس كورونا كانت "جزءا من جهد عالمي لتلقيح الجميع، بغض النظر عن رغبته"، فيما يعتقد 23% ان "كوفيد-19" كان خدعة.

كذلك يقتنع ثلث البريطانيين (30%) بأن "إعادة البدء الكبرى"، التي اقترحها المنتدى الاقتصادي العالمي لاستعادة الاقتصاد بعد الوباء تهدف إلى إنشاء "حكومة عالمية شمولية".

في الوقت نفسه، أعرب 34% من سكان البلاد عن ثقتهم في أن الحكومة ووسائل الإعلام الرئيسية متورطة أيضا في مؤامرة لإخفاء معلومات مهمة حول الهجمات الإرهابية.

ويعتقد ما مجموعه 58% من البريطانيين أن عدد منظري المؤامرة في البلاد قد ارتفع مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما، حيث يعتقد 74% ممن شملهم الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في ذلك، إضافة إلى أن 33% من سكان المملكة المتحدة أصبحوا أقل ثقة في المعلومات الرسمية بسبب تصرفات وسلوك السلطات ووسائل الإعلام أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقد أجرت الدراسة الاجتماعية والاستشارية شركة Savanta على الإنترنت في الفترة من 28-30 أبريل، وشارك فيها 2274 بريطانيا فوق سن 18 عاما، ولم يتم تقديم أي بيانات عن أخطاء إحصائية.

المصدر: نوفوستي