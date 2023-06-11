رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يخطط لإنشاء مدينة على غرار الجونة في السعودية

كشف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن التخطيط لمباشرة استثماراته الشخصية في السعودية هذا العام، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة.

وفي مقابلة على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، أوضح سميح ساويرس أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

وكان سميح ساويرس قد كشف عن دخوله في مفاوضات من أجل الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية، لا سيما أنها منطقة واعدة جدًا، مضيفا: "بعد كام سنة ستصبح المملكة العربية السعودية أكثر مكان تجري فيه استثمارات، وبدلا من دبي واحدة سنشهد في السعودية أكثر من مدينة على النحو نفسه".

وأردف: "التحركات السريعة للمملكة، وخاصة في الملف السياحي، أحدثت نقلة كبيرة تشجعنا على ضرورة الوجود في السعودية.. إنجاز الإجراءات والتصاريح الخاصة بسياحة اليخوت زادت من تنافسية السوق السعودية".

المصدر: "القاهرة 24"