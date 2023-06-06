طليقة الملياردير الأمريكي بيل غيتس تترك عائلة ساويرس

باعت ميلندا غيتس، طليقة الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، حصتها في شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل س الإماراتية والتي تمتلك عائلة ساويرس الحصة الأكبر بها.

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وكانت ميلندا غيتس قبل إتمام الصفقة تمتلك نحو 5.58% من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل س الإماراتية، والتي يمتلكها عائلة ساويرس والكيانات المملوكة له بنسبة 51.8% وناصف ساويرس والكيانات المملوكة له بنسبة 34.48% وسميح ساويرس بنسبة 11.8 ونجيب ساويرس والكيانات المملوكة له بنسبة 5.52%، بالإضافة إلى صندوق ألفا لرأس المال المستدام لإفريقيا بنسبة 16.16%.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، تنفيذها لقرار الجمعية السنوية لها والمنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023 بشراء 6.517.444 من أسهمها، والتي تمثل نسبة قدرها 5.58% من إجمالي أسهم الشركة المصدرية للشركة، بسعر 3 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

وبعد بيع ميلندا غيتس حصتها في الشركة ارتفعت حصة عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لها إلى 54.86%؛ ناصف ساويرس والكيانات المملوكة له بنسبة من 34.48% إلى 36.52% وسميح ساويرس بنسبة من 11.80% إلى 12.50% ونجيب ساويرس والكيانات المملوكة له بنسبة من 5.52% إلى 5.84%، بالإضافة إلى ارتفاع حصة صندوق ألفا لرأس المال المستدام لإفريقيا بنسبة من 16.16% 17.12%.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المصدرة ستظل 116.7 مليون سهما فيما انخفض عدد الأسهم القائمة إلى 110.243 مليون سهم، على أن يتم شطب هذه الأسهم البالغة 6.517 مليون سهم خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 12 شهرا، وسيتم الاحتفاظ بها كأسهم خذينة حتى حدوث الشطب، مع الالتزام بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

وميلندا غيتس هي طليقة الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت العالمية وأحد أكبر الأغنياء في العالم، و‏هي مديرة سابقة لعدة منتجات من مايكروسوفت من بينها مايكروسوفت أوفيس ببلشر ومايكروسوفت بوب في 1994، ومشاركة في تأسيس مؤسسة بيل ومليندا غيتس في ديسمبر 2005، وتم اختيارها وزوجها والموسيقار بونو كشخصيات العام من قبل مجلة تايم.

المصدر: القاهرة 24