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السعودية تعلن العمل على إطلاق "طريق حرير جديد" بين الصين والعرب (فيديو)

مال وأعمال

السعودية تعلن العمل على إطلاق
Globallookpress
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أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن العمل على إطلاق طريق حرير عصري جديد بين الصين والعرب.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي يعقد تحت شعار التعاون لتحقيق الازدهار، قال خالد الفالح: نعمل من اليوم ومن خلال هذا المؤتمر، على إطلاق طريق حريري عصري جديد، يكون المحرك رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقودها هم شبابنا وكذلك ابتكراتنا لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".

وأوضح الفالح أن السعودية باستضافتها لمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، يأتي بصفتها شريكا رئيسيا للصين في العالم العربي وبوابة له، وكونها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموا في العام الماضي".

وأكمل: "نحن متلزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطوير علاقتنا".

المصدر: "الإخبارية" + "اليوم" السعودية

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