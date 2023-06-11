السعودية تعلن العمل على إطلاق "طريق حرير جديد" بين الصين والعرب (فيديو)

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن العمل على إطلاق طريق حرير عصري جديد بين الصين والعرب.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي يعقد تحت شعار التعاون لتحقيق الازدهار، قال خالد الفالح: نعمل من اليوم ومن خلال هذا المؤتمر، على إطلاق طريق حريري عصري جديد، يكون المحرك رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقودها هم شبابنا وكذلك ابتكراتنا لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".

فيديو | وزير الاستثمار يعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب#مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخباريةpic.twitter.com/TQNjCMcMey — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023

وأوضح الفالح أن السعودية باستضافتها لمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، يأتي بصفتها شريكا رئيسيا للصين في العالم العربي وبوابة له، وكونها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموا في العام الماضي".

وأكمل: "نحن متلزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطوير علاقتنا".

المصدر: "الإخبارية" + "اليوم" السعودية