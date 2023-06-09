كيف حصدت مصر 63 مليار دولار في 10 سنوات؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 63 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.

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وأضاف الجهاز المركزي، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 8.9 مليار دولار خلال عام 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

فيما انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 5.2 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.

كما انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 7.5 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 8.2 مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

وانخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 7.7 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 6.4 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.

فيما سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.

وتسعى مصر جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.

المصدر: RT