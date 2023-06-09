بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع وفود من دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، أن بلاده لن تعزل نفسها عن أحد، وستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي.

إقرأ المزيد

وقال بوتين: "نحن بالتأكيد لن نعزل أنفسنا عن أحد في الاقتصاد العالمي، وخاصة عن المراكز الواعدة لتنمية الاقتصاد العالمي. سنظل بالتأكيد جزءا مهما من الاقتصاد العالمي ككل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تعزيز السيادة المالية سيساعد في تنسيق السوق المالية للاتحاد الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان).

وقال: "سيكون من الضروري تكثيف الأنشطة من خلال السلطات التنفيذية والبنوك المركزية لدولنا، والتي تهدف إلى تعزيز السيادة المالية، وسيساعد ذلك على ضمان استقرار البنية التحتية للائتمان والمصارف والتسويات وتنويع السوق الأوراسية، حتى يتم تهيئة الظروف المواتية للحفاظ على رأس المال واستثماره في اقتصاديات دولنا".

وعقد الرئيس الروسي اليوم في سوتشي الروسية اجتماعا مع رؤساء وفود دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي