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لوكاشينكو: موسكو ومينسك ليس لديهما مشاكل في المسائل الاقتصادية

مال وأعمال

لوكاشينكو: موسكو ومينسك ليس لديهما مشاكل في المسائل الاقتصادية
Sputnik
الرئيسان الروسي والبيلاروسي
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أشاد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بالعلاقات الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروس، وأشار إلى وجود مشاكل في العلاقات الاقتصادية ونوه إلى أنها لا تشكل عائقا.

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وجاء تصريح الرئيس البيلاروسي اليوم الجمعة في سوتشي الروسية خلال اجتماع عقده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو "نعم، هناك مسائل اقتصادية، لكنها ليست ذات إشكالية، إذ يتم حلها، ورغم انتقادي الدائم لعمل الحكومة، إلا أنهم يعملون بفعالية كبيرة".

وشدد لوكاشينكو على أن العلاقات الروسية البيلاروسية هي جوهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة، لذلك فإن محادثاته مع الرئيس الروسي قبل لقاء بوتين مع رؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي فرصة جيدة لتوضيح القضايا الحالية على جدول الأعمال.

ويعقد الرئيس الروسي اليوم لقاء مع رؤساء وفود دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي

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