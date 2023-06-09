انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف على الطلب العالمي على الذهب الأسود، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 10:09 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 71.21 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.09% إلى 75.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وسجلت مخزونات النفط الخام في الصين أعلى مستوياتها في عامين خلال مايو 2023 مع انخفاض الطلب دون التوقعات وفي ظل التعافي الاقتصادي المخيب للآمال.

المصدر: RT + بلومبرغ