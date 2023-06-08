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روسيا توقع اتفاقية مع سلطنة عمان ستعزز الاستثمار بين البلدين

مال وأعمال

روسيا توقع اتفاقية مع سلطنة عمان ستعزز الاستثمار بين البلدين
وكالة أنباء سلطنة عمان
مراسم توقيع الاتفاقية
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وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان بمسقط اليوم الخميس اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضرائب.

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وتهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين الصديقين ما سيسهم في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان رئيس جهاز الضرائب سعود بن ناصر الشكيلي وعن حكومة روسيا نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف.

يذكر أن سلطنة عمان وقعت أكثر من 38 اتفاقية ضريبية مع الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري.

روسيا توقع اتفاقية مع سلطنة عمان ستعزز الاستثمار بين البلدين
وكالة أنباء سلطنة عمان
مراسم توقيع الاتفاقية

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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