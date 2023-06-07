روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم حول خارطة طريق التعاون العلمي والتكنولوجي

أشار مدير عام التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية دميتري سيمينوف إلى توقيع مذكرة تفاهم حول خارطة طريق التعاون العلمي والتكنولوجي مع وزارة النفط الإيرانية.

وفي الاجتماع الجانبي لمعرض "روس بلاست" الدولي الثالث عشر، قال سيمينوف إنه "بعد التوقيع على هذه الوثيقة، بدأت العديد من الشركات الروسية المهتمة بالتعاون مع إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الوثيقة تساعد الطرفين على المعرفة المتبادلة بينهما".

وأفاد بأنه "بناء على هذه الوثيقة، ستعمل روسيا وإيران على الاستفادة القصوى من قدرات بعضهما البعض في كل قطاع من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وفي القطاعات التي توجد فيها احتياجات مشتركة، سيتعاون البلدان ويتابعان مشاريع ذات قيمة مضافة بتصميم مشترك".

وقال فيكتور إيفانوف، رئيس اتحاد البتروكيماويات الروسي: "نحن مستعدون للتعاون ومشاركة الجهود مع إيران في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومعدات صناعة البتروكيماويات"، مبينا أنه "في بعض القطاعات، قبل العقوبات، كانت روسيا تشتري منتجات مثل المحفزات والزيت، ونحن الآن مستعدون للتعاون واستخدام قدرات إيران في هذه المجالات".

المصدر: IRNA