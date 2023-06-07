إيران تدعو الشركات الخارجية ومنها الروسية للاستثمار في صناعة البتروكيمياويات فيها

دعا نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية مرتضى شاه ميرزائي، المستثمرين في روسيا وغيرها من الدول للاستثمار في صناعة البتروكيمياويات.

وفي اجتماع لاستعراض خبرات إيران في تخطي العقوبات، في معرض "روس بلاست" الدولي الثالث عشر، قال ميرزائي إنه "من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية ستزداد القدرة المحددة لصناعة البتروكيماويات الإيرانية من 92 مليون طن إلى 140 مليون طن، وبعد ذلك، في خطة السنوات الست المقبلة، ستزيد هذه القدرة إلى 200 مليون طن".

وتوجه إلى نشطاء الطاقة الروس الحاضرين في هذا الاجتماع، قائلا إنه "في عام 1979 وفي وقت انتصار الثورة الإسلامية، كانت الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية 1.5 مليون طن سنويا، في ظل الاعتماد على إمكانيات ومعرفة الخبراء الأجانب، ولكن اليوم، بالاعتماد على قدرة المتخصصين المحليين، ارتفع هذا الرقم إلى 92 مليون طن سنويا".

كما أعرب عن استعداد بلاده لتقديم "خدمات فنية وهندسية وتبادل المواد الكيميائية والمحفزات التي تحتاجها صناعة النفط والبتروكيماويات الروسية في ظل العقوبات المفروضة عليه"، مشيرا إلى أنه "إيران اعتمدت على نفسها في 45 عاما من العقوبات في صناعة البتروكيماويات ووطنت احتياجاتها في مجال الآلات وأنظمة التحكم وغيرها من المتطلبات الفنية والتخصصية".

المصدر: IRNA