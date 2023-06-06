افتتاح أول مصنع من نوعه في روسيا

افتتح في مقاطعة روستوف، الواقعة في جنوب روسيا، اليوم الثلاثاء، أول مصنع بوليستر في البلاد، في خطوة تساهم في تنمية اقتصاد المقاطعة الروسية.

وصرح حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف، بأن شركة "أفانغارد" الروسية (Avangard) أطلقت في مدينة شاختي بالمقاطعة أول مصنع في روسيا لإنتاج ألياف البوليستر.

وبدأت أعمال تشييد المصنع في العام 2019، وفي العام 2022 وقعت سلطات روستوف اتفاقية مع شركة "أفانغارد" للتعاون في تنفيذ المشروع الاستثماري، وتم إدراج المشروع في قائمة أهم 100 مشروع استثماري للمقاطعة.

وقال غولوبيف في مراسم افتتاح المصنع: "اليوم نطلق إنتاجا جديدا في إطار برنامج إحلال الواردات (استبدال المستوردات الأجنبية بمحلية)، وسيغطي إنتاج المصنع من ألياف البوليستر الأساسية نحو 60% من حاجات السوق الروسية".

وأكد المسؤول أن هذا إنتاج عالي التقنية، ومنتجات المصنع مطلوبة من قبل شركة "أفانغارد" وشركات أخرى في عموم روسيا، وأشار إلى أن حوالي 400 شخص سيعمل في المصنع الجديد.

من جهته صرح مؤسس المصنع أوليغ ريبوشابكي بأن المصنع الجديد يتيح لروسيا الفرصة للتطور والاستقلال عن البلدان الأخرى في مجال ألياف البوليستر، وأضاف أن قدرة هذه المؤسسة تبلغ 6 آلاف طن من الألياف شهريا، وستستهلك شركة "أفانغارد" نحو نصف إنتاج المصنع، على أن يتم توريد الباقي إلى المؤسسات الصناعات الخفيفة في روسيا.

و"أفانغارد" هي شركة رائدة في روسيا في إنتاج منسوجات سبونليس ومنتجاتها (قماش سبونليس غير منسوج خالي من النسالة) والمناديل الورقية بنوعيها المبللة بالكحول والجافة.

المصدر: نوفوستي