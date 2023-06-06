بعد ارتفاع أسعار النفط بفضل "أوبك+".. أسعار النفط تعود إلى الانخفاض

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل تقييم رؤية العرض والطلب بعد قرار مجموعة "أوبك+".

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وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.87% إلى 71.52 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 76.12 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بعد ارتفاع سجلته أسعار الذهب الأسود يوم أمس بعد قرار مجموعة "أوبك+" إجراء تخفيضات إضافية انطلاقا من العام القادم، وتمديد روسيا لتخفيضات طوعية وإعلان السعودية عن خفض إضافي في الإنتاج بدء من الشهر القادم.

وأمس عند التسوية سجلت العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفاعا بنسبة 0.8%، فيمال أغلقت عقود الخام الأمريكي على زيادة بنسبة 0.6%.

المصدر: RT + بلومبرغ