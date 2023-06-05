روسيا.. بيانات تكشف موجودات صندوق الرفاه الوطني

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي بلغت في 1 يونيو 2023 نحو 12.353 تريليون روبل (قرابة 154.4 مليار دولار).

وبحسب بيانات الوزارة الروسية فقد شكلت الاحتياطيات 8.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لروسيا للعام 2023.

وبلغ حجم الأصول السائلة للصندوق السيادي الروسي في بداية الشهر الجاري 6.64 تريليون روبل (حوالي 82 مليار دولار) ما يشكل قرابة 4.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية مايو 2023 مستوى 586.3 مليارات دولار.

المصدر: RT + نوفوستي