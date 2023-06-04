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وزير سعودي: مهتمون بالسوق المصري كمستهدف للصادرات

مال وأعمال

وزير سعودي: مهتمون بالسوق المصري كمستهدف للصادرات
Globallookpress
القاهرة
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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الأحد، أن المملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير بالسوق المصري كسوق مستهدف لها في الصادرات.

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 وقال الخريف في تصريح تلفزيوني، خلال زيارته مصر، "إنه وفقا لرؤية المملكة 2030 واهتمامها بالقطاع الصناعي والتعدين، هناك الكثير من الفرص التي نرى فيها ضرورة العمل المشترك بيننا وبين الجانب المصري، لتسريع وتيرة الكثير من المشروعات، التي تجرى في هذا القطاع".

 ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي، عددا من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع. 

وتأتي زيارة الخريف إلى القاهرة، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.

المصدر:أنباء الشرق الأوسط

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