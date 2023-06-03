السعودية.. شرطة الرياض تلقي القبض على مسيء لإحدى مناطق المملكة عبر مواقع التواصل

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مواطن لإساءته لإحدى مناطق المملكة خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السلطات أن ما ذكره المتهم من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وأفادت بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق السعودية ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية، أصدر النائب العام أمرا بالقبض على المذكور استنادا إلى المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح أنه سيتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدا لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وبين المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.

المصدر: "عكاظ"